Meteo. Sabato giornata primaverile stabile e soleggiata, domenica nuvoloso e temperature in lieve diminuzione

Il weekend comincerà all’insegna della stabilità ed un gradevole clima primaverile, con un tempo che si manterrà soleggiato e temperature in aumento e massime fino a 22/24°C. Entro domenica, però, l’alta pressione subirà un doppio attacco: infiltrazioni di aria più fresca da nord est creeranno una certa instabilità in prossimità delle Alpi. Le stesse attiveranno anche una depressione sul Mediterraneo che, in movimento da ovest ad est, transiterà sulle isole maggiori e sul basso Tirreno, scaricando anche qualche pioggia.

Per quanto riguarda la giornata di sabato, sarà una giornata stabile ed in gran parte soleggiata, con clima gradevole e massime fino ai 25°C. Nel pomeriggio alcuni annuvolamenti si svilupperanno in prossimità dei rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica. Innocui addensamenti interesseranno anche le coste liguri e, nel corso della giornata, si verificherà un aumento delle nubi alte e stratificate da ovest sulle isole maggiori.

Domenica, invece, l’ingresso di correnti più fresche da nord est e leggermente più instabili verso il Mediterraneo centrale, comporterà la formazione di una maggiore nuvolosità in prossimità delle zone alpine e lungo l’Appennino, associati anche a rovesci o temporali locali, in esaurimento nel corso della serata. Allo stesso tempo, un corpo nuvoloso in transito da ovest ad est sul basso Mediterraneo coinvolgerà le isole maggiori, con piogge e temporali. Tra il pomeriggio e la sera le nubi associate a tale corpo nuvoloso raggiungeranno le coste del basso Tirreno, dando luogo a qualche piovasco a fine giornata sulle coste della Campania. Tempo più soleggiato invece sul resto d’Italia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione, pur mantenendosi su valori più che gradevoli.

Sabato, dunque, sarà la giornata più calda, con massime fino a 24/25°C al Nord, 21/23°C lungo l’Adriatico e in Basilicata, 20/23°C sul medio-alto Tirreno e sulle isole maggiori, 18/21°C sul basso Tirreno. Domenica qualche grado in meno per la maggior presenza di nuvolosità. Attese massime sui 20/23°C al Nord con punte di 24°C sull’Emilia orientale, 19/22°C sul medio-alto Tirreno, lungo l’Adriatico e in Sardegna, 20/22°C in Sicilia.