Come ogni settimana, l’Istituto Tecnico Navale “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, ci fornisce le previsioni meteo dettagliate per tutta la costa di Amalfi e Sorrento, poichè dispone di una stazione meteo che abbraccia tutto il territorio.

Ecco le previsioni meteorologiche a lungo termine, che aggiorneremo in caso di variazioni:

L’Europa e perifericamente il Mediterraneo saranno interessati dal passaggio di anticicloni di origine atlantica che assicureranno un

lungo periodo di tempo soleggiato. La temperatura sarà in graduale, lento, aumento, i venti prevalentemente settentrionali. Solo la giornata di domani, venerdì, sarà interessata da qualche nuvola più significativa, per il resto solo nuvole sporadiche. Il periodo di bel tempo dovrebbe durare fino a dopo Pasqua. Vi aggiorneremo per eventuali variazioni.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Ringraziamo, come sempre, il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.