Meta. Tobia Cafiero “Oggi ritorno consigliere nella mia città dopo 11 anni, un momento difficile. Siamo nella stessa barca”

Meta ( Napoli ) . La cittadina che apre alla Penisola sorrentina sulla Costa di Sorrento vede la surroga del primo degli eletti, dopo le dimissioni di Tony Cocorullo , capogruppo dell’opposizione assunto dopo lo scorrimento della graduatoria di un concorso al quale aveva partecipato precedentemente. Ad entrare, in un clima surreale , dovuto dalla quarantena per il Coronavirus Covid-19 , nel consesso , è una figura storica della politica metese, , è anche cognato del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, impegnato nel sociale e nella cultura, ma anche nella chiesa, Tobia Cafiero è sicuramente una delle figure più rappresentative e stimate del territorio. Questo è il suo post da primo giorno di consigliere nel consiglio comunale guidato dal sindaco Peppe Tito

“Da oggi, dopo 11 anni, sono nuovamente Consigliere Comunale nella mia cittadina META.

Il momento che stiamo attraversando è particolarmente difficile, in passato sono stato per 10 anni consigliere comunale di cui 5 anni in maggioranza e 5 in minoranza, ora secondo me non ha senso parlare di maggioranza e minoranza, siamo nella stessa barca e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione come ci ha ricordato qualche settimana fa il nostro Papa Francesco in una Piazza San Pietro desolatamente vuota.”