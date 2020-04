Da Meta di Sorrento all’hinterland milanese in prima linea contro il Covid. Orgoglio della Penisola Massimo Di Prisco

Da Meta di Sorrento all’hinterland milanese in prima linea contro il Covid.

Massimo Di Prisco, 24 anni, è tecnico di radiologia medica in un’azienda sanitaria della provincia di Milano.

Ha iniziato la sua carriera in corsia appena il 17 febbraio di quest’anno e si è ritrovato catapultato, dopo poche settimane, in un’esperienza senza precedenti.

“Dal mese di febbraio abito in Lombardia, una regione famosa per l’offerta sanitaria ricca e virtuosa che vanta alcuni tra i migliori ospedali d’Italia e nonostante un background così solido, l’arrivo del coronavirus ha stravolto l’organizzazione territoriale mettendo in seria difficoltà la maggior parte delle realtà ospedaliere. Quella che fino a pochi mesi fa era considerata solo un’epidemia di interesse asiatico, ben presto è dilagata nel mondo diventando una pandemia senza precedenti, provocando migliaia di morti e innumerevoli ricoveri. Nessuno era pronto ad un evento di tale portata, per settimane abbiamo guardato con occhio critico e distaccato ciò che avveniva in Cina, una terra così lontana, afflitta da anni di regime dittatoriale dove la quarantena è stata imposta fin da subito alla cittadinanza, costretta a rispettare rigide regole di convivenza con il virus.

In Italia nel frattempo, continuavamo a condurre le nostre frenetiche vite, inconsapevoli del rischio di contagio che ben presto sarebbe diventato una certezza bloccando il nostro Paese da Nord a Sud. Ben presto la regione Lombardia ha emanato le prime misure restrittive per evitare l’espansione del virus, che senza rendercene conto si era insinuato nella nostra società e si diffondeva ad una velocità disarmante. Da un giorno all’altro nessuno si è stretto la mano, tutti ci siamo tenuti a distanza di sicurezza e abbiamo cominciato a guardarci con sguardo sospetto, quasi impaurito e le nostre famiglie tutto d’un tratto ci sono sembrate cosi’ lontane e irraggiungibili da generare un forte senso di nostalgia.”

Cos’è successo negli ospedali lombardi con l’avvento del coronavirus?

“I reparti sono stati sottoposti ad un’approfondita valutazione e riorganizzazione e l’intera macchina sanitaria italiana é stata chiamata a rispondere di un’emergenza della quale non si ha memoria ed in questa occasione sono venuti a galla tutti i limiti di un sistema santario considerato tra i migliori al Mondo ma che per anni ha subíto tagli alle risorse dai vari governi.”

Molti vi definiscono “eroi”.

“Personalmente mi viene da sorridere quando veniamo chiamati in tale modo, per definizione un eroe [dal lat. heros -ōis, gr. ἥρως] e’ una figura mitologica alla quale si attribuiscono gesta prodigiose e meriti eccezionali, noi in realta’ siamo dei semplici lavoratori che eseguono un lavoro con la stessa passione e dedizione di sempre. In alcune situazioni, piu’ che eroi si potrebbe parlare di martiri, a causa della grave carenza di dispositivi di protezione individuale che sono razionati e oggetto di nervosismo per la loro carenza nei reparti.

Non è facile affrontare questo periodo dove la carica emotiva è davvero notevole, il tragitto casa-lavoro è diventato il nostro unico contatto col mondo esterno e appena si torna a casa ci si lava quasi come se ci volessimo spogliare dei pensieri e delle paure della giornata lavorativa.

In televisione vengono spesso ringraziati medici, infermieri e il “personale sanitario”, termine dietro il quale si celano innumerevoli figure dalle ostetriche ai tecnici delle varie specializzazioni, una di queste è proprio il tecnico sanitario di radiologia medica che è la mia professione. Pochi conoscono questa figura che in questo momento è direttamente coinvolta nell’individuazione del Covid-19 mediante l’esecuzione di esami TAC torace o RX torace.”

Qual è la sensazione più forte che provi a contatto con i pazienti?

“È disarmante doversi rapportare con i pazienti in modo cosí distaccato, facendo attenzione a cosa si tocca e a cosa si dice, effettuare una radiografia ad un paziente Covid-19 vuol dire doversi coprire dalla testa ai piedi indossando due paia di guanti, una mascherina ffp3, il camice, la cuffia, gli occhiali, i calzari e tanto coraggio, cercando di instaurare col paziente un rapporto di collaborazione mediante gli occhi e il tono della voce, gli unici segni distintivi che si possono carpire, essendo il viso nascosto dalla mascherina che impedisce l’interpretazione della mimica facciale. Trovo orribile non poter scambiare qualche parola con i pazienti, tranquillizzarli e magari incoraggiarli ma in questo periodo abbiamo imparato ad essere asettici per salvaguardare la nostra e la loro salute.

Non é importante l’etá, il sesso o la provenienza di quel paziente, nel momento in cui si effettua un esame di radiologia, che sia tac o rx, noi cerchiamo di essere il piú professionali possibili senza dimenticare che coloro che abbiamo di fronte (e le loro famiglie), stanno vivendo un dramma. La quarantena ci ha resi tutti piú vulnerabili ma la carenza di personale e di dispositivi lascia spazio alla profonda umanitá che era nascosta nei cuori di molti operatori che nonostante tutto sono lí a combattere per tutti lavorando. Noi tecnici di radiologia grazie ai macchinari definiti “portatili” riusciamo a fare radiografie anche in terapia intensiva, pronto soccorso e sale operatorie, permettendo anche a pazienti impossibilitati nella deambulazione di essere sottoposti ad esami radiologici, ed é cosí che i reparti diventano un tutt’uno con la radiologia per una battaglia che si deve combattere insieme.”

Cosa ti manca di più in questo periodo?

“Mi manca la mia famiglia e la mia terra, mi manca il rumore del mare e l’odore della salsedine, sicuramente mi destabilizza l’impossibilitá di prevedere una possibile data nella quale tornare a casa, ma capisco anche che ora tocca a me, come a tutti fare la propria parte per cercare di arginare un male che non ha razza e provenienza, che non bada ai budget aziendali o nazionali ma che sta evidenziando le gravi carenze di un sistema che viene da sempre considerato uno dei migliori al Mondo ma che nasconde profonde carenze. Mi manca poter respirare senza la mascherina, avvicinarmi a qualcuno senza dover rispettare la distanza di sicurezza e poter scambiare qualche parola di conforto con i pazienti, ma per ora bisogna prendere atto del momento storico e reagire per far sí che passi presto. Per fortuna, noi che lavoriamo in ospedale viviamo quotidianamente dei momenti di “socialitá” con i colleghi del proprio o di altri reparti, scambiarsi qualche gesto di umanitá in una situazione cosí critica puó cambiarti la giornata. Sono stupíto dalla sincera generositá dei pazienti che spesso ci regalano dolci e cibi di ogni genere, in segno di gratitudine per il nostro lavoro, questa settimana la Galbusera ha regalato ad ogni operatore una colomba pasquale e la Lindt e Toy store le uova di Pasqua. Mi reputo fortunato ad essere in Italia, un paese nel quale la sanitá non nega a nessuno l’assistenza adeguata, ma dove a causa della malgestione delle risorse e dei tagli continui ci si ritrova in situazioni di estrema emergenza e inadeguatezza. Noi andiamo a lavoro, voi che potete nel frattempo, restate a casa.”

Insieme ce la faremo!

