Meta. Il sindaco Tito: “Tre dei contagiati sono guariti, un altro tampone negativo”. Poi il cordoglio per Sommese

Meta. Penisola sorrentina. Il sindaco Giuseppe Tito pubblica sul suo profilo Facebook il solito videomessaggio rivolto ai concittadini per il quadro della situazione coronavirus, partendo da ottime notizie riguardo i contagiati nella città di Meta.

“Con piacere vi informo che i nostri concittadini affetti da coronavirus stanno proseguendo la terapia e migliorano di giorno in giorno. Attualmente sono guariti in tre, mentre il quarto è negativo al primo tampone. Sono sereno in quanto non mostrano sintomi preoccupanti né richiedono il ricovero.”

Poi il cordoglio alla città di Saviano per la perdita del sindaco Sommese (Vedi articoli correlati): “Esprimo profondo cordoglio per la dipartita del sindaco di Saviano, Carmine Sommese. Sommese ha svolto il suo ruolo di medico e di sindaco fino alla fine, in prima linea. Il covid-19 lo sottrae alla sua città, alla sua famiglia e a tutti noi, lasciando il ricordo delle sue qualità umane e professionali che ha pagato in prima persona per l’impegno costante e attivo per la sua comunità.”

Infine il sindaco chiude con il suo messaggio riguardo i video che circolano in rete sui delfini e la natura che riprende il sopravvento in Penisola Sorrentina: “Riprendiamoci il nostro spazio nella vita, ma questa volta con una maggiore attenzione e sensibilità ai messaggi che l’ambiente, la natura e la Terra ci danno. E magari, chissà, il nostro mare sarà sempre pieno di delfini, di libertà e di vita. Vi abbraccio e vi auguro un buon sabato – conclude – .”