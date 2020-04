Meta. Il sindaco Tito rassicura: “L’unico contagiato sta bene”, l’attesa per i tamponi

Penisola sorrentina. Messaggi ogni giorno sempre più rassicuranti dal sindaco di Meta Giuseppe Tito: “Vi voglio comunicare, rallegrandomi, che ad oggi, l’ultimo concittadino ancora positivo al covid- 19 sta bene e in attesa dei tamponi di ritorno.”

Poi sull’imminente fase due:”Mi preme ricordarvi che la fase due partirà dal 4 maggio. Sarà un momento di grande responsabilità per tutti. E’ una fase in cui tutti dobbiamo godere dei sacrifici fatti finora, dobbiamo evitare rischiosi passi indietro. Vi invito e vi esorto a tanta responsabilità, a moderare le uscite, permettendo all’economia di ripartire, affinché tutto questo sia un brutto ricordo.”

Infine il messaggio in occasione della Festa della Liberazione: “Oggi viviamo con maggiore intensità l’importanza e il valore della libertà. Aspettiamo di essere liberati da un nuovo nemico, aspettiamo che qualcuno ci liberi da una guerra silenziosa. E come in tutte le guerre ne usciremo profondamente cambiati. I veri partigiani siamo noi, nel nostro piccolo e tutti assieme. Una mattina mi son svegliato e ho ritrovato la libertà, la canteremo.”

QUI il video del sindaco Giuseppe Tito.