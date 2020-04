Meta. Il sindaco Tito: “Paziente in attesa del secondo tampone. Non abbassiamo la guardia”

Meta. Penisola sorrentina. Giungono ottime notizie dall’ufficio del sindaco Giuseppe Tito, dopo la notizia del primo tampone negativo ad un concittadino affetto da coronavirus.

“La situazione epidemiologica della nostra comunità è serena. Ad oggi abbiamo un soggetto in attesa dei risultati del secondo tampone, dopo il primo negativo. Gli altri due concittadini sono ancora affetti da coronavirus, in condizioni fisiche tranquille e monitorati costantemente.”

Poi il messaggio ai bimbi che continuano ad inviargli gli splendidi disegni: “Stamattina voglio ringraziare la piccola Mariasole, per il disegno che mi ha consegnato. Ringrazio anche tutti i piccoli che con i loro lavoretti continuano a rendermi felici le mie giornate.

In conclusione: “Non abbassiamo la guardia, non illudiamoci di avercela fatta. Perchè la realtà del nostro nemico sarà una minaccia per ancora molto tempo, fin quando non si troverà l’antidoto per debellarlo del tutto. Fino ad allora non saremo mai completamente fuori pericolo, non bisogna mollare proprio ora. Rendetemi ancora orgoglioso del mio popolo“.