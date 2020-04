Meta. Il sindaco Giuseppe Tito in visita ai marittimi in quarantena a Casa Barelli

Penisola sorrentina, Meta. Sono numerosissimi i marittimi sbarcati la settimana scorsa in tutta la Costa di Sorrento, che si sono autodenunciati e messi in quarantena tra le principali cliniche o strutture adibite per l’emergenza coronavirus, come nel caso del Gran Hotel Parco del Sole di Sant’Agnello oppure Casa Barelli di Meta, dove il sindaco Giuseppe Tito si è recato questa mattina della Domenica delle Palme per sincerarsi delle condizioni dei cittadini in quarantena. L’incontro si è svolto, ovviamente, a debita distanza di sicurezza.

Il primo cittadino metese sta dimostrando, come tutti gli altri sindaci dei paesi maggiormente colpiti dall’emergenza, una totale vicinanza a tutta la popolazione. Li rassicura, li aggiorna e, in questo caso, gli fa anche visita.