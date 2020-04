Meta. Il sindaco Giuseppe Tito ricorda la tradizione dei casatielli ed invita a perseverare con cura e pazienza

Riportiamo il messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito.

Buongiorno a tutti. Oggi ho da darvi una grande notizia. Il nostro concittadino che per primo è stato contagiato dal Covid-19 sta tornando a casa. Le condizioni di salute degli altri positivi al Coronavirus non destano preoccupazioni. Non mi stancherò mai di ripetervi di avere pazienza, tanta, e di continuare il rispetto di tutte le restrizioni in vigore. Vi informo che stamane ho provveduto ad inoltrare nota al presidente dell’EAV bus Umberto De Gregorio chiedendo la sospensione delle corse su tutto il territorio della penisola sorrentina nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Questo al fine di scoraggiare i presunti avventori. Vi preciso che in questi giorni particolari il territorio sarà pattugliato costantemente H24 da tutte le forze dell’ordine in coordinamento. Non ci saranno sconti per nessuno perché a questo punto, dopo tanti sacrifici, non possiamo commettere errori che possono mettere a repentaglio la salute della mia comunità. Come si suol dire: “Uomo avvisato, mezzo salvato”. In ultimo vi lascio con un mio pensiero. Oggi entriamo nel vivo della Settimana Santa e di tutti quegli appuntamenti che sono legati alle nostre tradizioni. Quest’anno, pur non potendolo condividere, sono certo che in ogni casa ripercorrerete ogni tappa ed ogni passaggio in segno di speranza ma soprattutto di prosieguo di ciò che sono le nostre radici che nulla può fermare. Perché la nostra Pasqua è ricca di tradizioni, ma in ciascuna c’è qualcosa di speciale, di essenziale alla sua buona riuscita. La cura, il calore, l’attesa, l’accudimento sono elementi imprescindibili di ogni usanza legata a questa festività. Oggi mi piace immaginarvi impegnati in un’arte antica che ciascuno porta avanti da generazioni a suo modo, seguendo i propri segreti ma che richiede due ingredienti indispensabili: accortenza e pazienza. A chi piace appunto definire il dolce della pazienza: il casatiello. Ciascuno seguirà la sua ricetta, l’arricchirà con gli odori e gli aromi in base alle proprie preferenze ma ognuno comincerà allo stesso modo, un semplice impasto di acqua e farina amalgamati ed adeguatamente alimentati si trasformano in lievito madre indispensabile per ogni casatiello che si rispetti. Era solo il punto di partenza, il suo attento rinfresco, la ricerca dell’ambiente più adatto affinché maturi, il calore con il quale lo aiuteremo a lievitare sono dettagli fondamentali che quest’anno, in questa atmosfera di impaziente attesa che ormai ci pervade, sono certo che vivrete con uno spirito ancora più scrupoloso. Vi auguro di vivere questi giorni con un’intensità ed un calore ancora più profondo, anche se sicuramente la malinconia farà capolino. Perseveriamo con cura e pazienza. Il profumo dei casatielli invada le vostre case e il profumo della speranza riempia i vostri cuori. Un abbraccio e un saluto dal vostro amico sindaco.