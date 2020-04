Meta. Il sindaco Giuseppe Tito rende note le nuove disposizioni riguardanti la Fase 2. Spiagge aperte dal 19 maggio

Meta. Da lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza da Covid-19 per la quale ogni comune emetterà nuove norme a cui attenersi. Il sindaco metese Giuseppe Tito ha emesso un’ordinanza che elenca le nuove disposizioni che entreranno in vigore tra pochi giorni, tenendo conto dell’ultimo decreto governativo e della recente ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Stando a quanto disposto con l’ordinanza sindacale dal 4 maggio saranno consentite le visite al cimitero cittadino che resterà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 14.00. Per ogni defunto è consentita la presenza di massimo due persone ed all’interno del camposanto potranno essere presenti non più di 50 persone contemporaneamente al fine di evitare gli assembramenti. Sarà cura del personale cimiteriale contingentare la presenza degli utenti, che dovranno indossare mascherine ed osservare la distanza fisica di almeno 1,50 metri. Per quanto concerne le operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e deposito resti mortali) è consentita la presenza massima di 3 persone.

Il pagamento del parcheggio nelle strisce blu è sospeso fino al 18 maggio 2020.

Le spiagge saranno chiuse fino al 18 maggio 2020 compreso l’accesso alla Via dei Naviganti metesi – ad eccezione dei residenti – e zona portuale.

I negozi per i quali è prevista l’apertura, dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, osserveranno orario di chiusura alle ore 18.00 con chiusura la domenica e festivi ad eccezione di:

Bar e pasticcerie: orario 7.00/18.00 – solo asporto

Ristoranti e pizzerie: orario 11.00/23.00 – solo asporto

Questi ultimi potranno effettuare giorno di chiusura settimanale previa comunicazione al Suap.