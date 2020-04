Meta. Questa mattina il sindaco Giuseppe Tito, insieme all’assessore ai servizi sociali Angela Aiello, ha piantato un nuovo albero, un segnale importante di rinascita e di speranza per il futuro. Un albero dal nome Gea per celebrare la giornata della terra. Continuiamo a curare e difendere le nostre città e rendiamole accoglienti per quando sarà finalmente possibile viverle nuovamente in pienezza. Ed il verde è sicuramente uno degli elementi indispensabili in qualsiasi città e non solo per il valore estetico ma soprattutto per il benessere e la salubrità dell’ambiente e dell’aria che respiriamo.