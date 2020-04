Meta. Il sindaco Giuseppe Tito esorta a rispettare quanto previsto dalla Fase 2 ed illustra le nuove disposizioni comunali

E’ con gioia vi comunico che tutti i nostri concittadini affetti da Covid-19 sono guariti. Voglio anticiparvi alcune disposizioni che saranno adottate con la nuova ordinanza in vigore dal 4 maggio. Fino al 18 maggio resterà sospeso il pagamento della sosta nelle strisce blu sul territorio comunale. Resterà in vigore il divieto di abbruscamento e le spiagge del territorio comunale resteranno chiuse. Voglio fare una precisazione in merito ad una disposizione da parte del governatore De Luca che, in ottemperanza al chiarimento n. 21 relativo all’ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, ha esortato a non svolgere attività di corsa, footing o jogging in quanto incompatibile con l’uso della mascherina che è dotazione indispensabile in questo momento storico. E’ consentito unicamente passeggiare in prossimità della propria abitazione con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri. Queste precisazioni vengono fatte affinché ognuno di noi rispetti queste regole per consentire il distanziamento sociale ed evitare nuovi casi di contagi. Aggiungo anche che, è vero che ad oggi non abbiamo contagiati sul nostro comune, capisco anche che voi siete stanchi ma dobbiamo continuare su questa linea di rigore affinché tutto possa finire in fretta. Io sono orgoglioso di tutti quanti voi e di tutto quello che state facendo. Capisco, comprendo, ma ancora una volta vi chiedo uno sforzo.

Come sempre vi lascio con un mio pensiero. Dal 4 maggio comincia per tutti la Fase 2, una fase di ripresa graduale ma non definitiva. La guerra che stiamo combattendo non è ancora finita e, come tante altre volte vi ho detto, perdurerà silenziosa e subdola mettendoci alla prova ancora per molto, spesso illudendoci di aver vinto. Ma le responsabilità alle quali siamo chiamati, in particolare dopo tutto ciò che con sacrificio abbiamo guadagnato, sono ancora più decisive. Un passo falso rischierebbe non solo di farci perdere tutto ciò che abbiamo conquistato ma di farci sprofondare in un baratro ancora più profondo. Anche perché ora siamo provati e stanchi. Siate rispettosi di ciò che la Fase 2 prevede così come avete fatto finora. Agite con prudenza e cautela, senza abbassare la guardia, a piccoli passi, evitando ciò che potrebbe rappresentare un pericolo per se stessi e per gli altri. Solo così potremo permettere all’economia di ripartire, all’Italia di ricominciare ed alle nostre vite di ritornare alla normalità. Confido in voi e mi fido di voi. Chi tiene al suo paese mantiene le distanze. Il vostro sindaco”