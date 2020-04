Meta. Il programma delle celebrazioni della Settimana Santa e la lettera del Parroco Don Francesco

Meta. Programma della Settimana Santa

Lettera del parroco

Carissimi fedeli, sorelle e fratelli tutti, con filiale rispetto e obbedienza, accogliamo le indicazioni della Curia Arcivescovile sulle celebrazioni della Settimana Santa.

“Tra le iniziative proposte in questo tempo di emergenza, da tanti è stata posta una particolare attenzione alla celebrazione dell’Eucarestia in streaming, per poter offrire alle comunità l’occasione di sentirsi “a casa” nonostante la lontananza fisica. Per le celebrazioni della Settimana Santa, da Domenica delle Palme al giorno di Pasqua, chiediamo a ciascun sacerdote (anche se questo potrebbe sembrare difforme da altre indicazioni o suggerimenti che ci raggiungono) di non celebrare in streaming né di pubblicare in differita video di tali riti: la complessità delle celebrazioni, le modalità particolari (sulle quali ritorneremo) e in particolare la possibilità di offrire anche tecnicamente una proposta ottimale, ci spingono a chiedere ciò a ciascuno di voi. Inviteremo le comunità a seguire le celebrazioni del Santo Padre.

Non posso, quindi, mandare sulle pagine social della parrocchia i riti della Settimana Santa, a partire dalla Domenica delle Palme al giorno di Pasqua compreso. Vi invito a non abbassare la guardia anche sul piano spirituale, intensificando sempre più la preghiera , anche in famiglia coi sussidi offerti dall’ufficio liturgico.

Il mio cuore di pastore mi spinge a stare comunque vicino a tutti voi e alle vostre famiglie (come mi sono impegnato a fare senza risparmio in queste settimane). Non potendo condividere con voi in streaming la Celebrazione Eucaristica e il Triduo Pasquale, seppur col cuore addolorato perché consapevole di quanto abbiate apprezzato in queste settimane l’impegno mio e di don Alfonso, e quanto vi siate sentiti incoraggiati e sostenuti con la via Crucis e la Santa Messa, vivremo comunque dei momenti di preghiera, con la Liturgia della Parola e con la recita del Santo Rosario, permessi dal Vescovo, che saranno trasmessi sia sulla pagina Facebook che sul canale Youtube “Parrocchia Santa Maria del Lauro” per vivere assieme a voi la Settimana Santa e la Santa Pasqua con il seguente programma:

(gli orari sono stati scelti per evitare sovrapposizioni ai messaggi del nostro Vescovo e alle Celebrazioni del Santo Padre; anche io assieme a voi seguirò il Triduo Pasquale con le celebrazioni del Santo Padre trasmesse in TV).

Domenica della Palme – ore 9.45 Liturgia della Parola della Domenica della Palme (“Nelle celebrazioni nelle chiese parrocchiali l’ingresso del Signore in Gerusalemme viene commemorato in forma semplice senza il rito di benedizione delle palme”).

Giovedì Santo – ore 19.30 Recita del Santo Rosario (che vi invito ad amplificare)

A seguire riflessioni e video con l’Arciconfraternita della SS. Immacolata

Venerdì Santo – ore 19.30 Recita del Santo Rosario (che vi invito ad amplificare)

A seguire riflessioni e video con l’Arciconfraternita del SS. Crocifisso

Sabato Santo – ore 21.30 Veglia Pasquale col Santo Padre attraverso la TV

Domenica di Pasqua – ore 9.45 Liturgia della Parola della Pasqua del Signore

Come da indicazioni della Curia Arcivescovile vi ricordo i seguenti appuntamenti:

L’Arcivescovo accompagnerà il cammino della comunità diocesana in tempo di pandemia con le riflessioni sulla Parola di Dio: Domenica delle Palme ore 10.30; Giovedì Santo ore 17.30; Venerdì Santo ore 17.30. Sabato Santo ore 20.30. Domenica di Pasqua ore 10.30.

Celebrazioni del Santo Padre Francesco:

5 aprile 2020, ore 11.00: Domenica della Palme e della Passione del Signore. Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e Santa Messa.

9 aprile 2020, ore 18.00: Giovedì Santo Santa Messa nella Cena del Signore.

10 aprile 2020 ore 18.00: Venerdì Santo Celebrazione della Passione del Signore e ore 21.00 Via Crucis sul Sagrato della Basilica di San Pietro.

11 aprile 2020, Sabato Santo ore 21.00: Veglia Pasquale nella notte santa.

12 aprile 2020, ore 11.00: Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore.

La Madonna del Lauro ci protegga tutti e ci aiuti a vivere, nonostante tutto, la grazia immensa della Pasqua. In attesa di riabbracciarvi presto, vi saluto e vi benedico. Forza e coraggio! Pace e bene! Vostro don Francesco