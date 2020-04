Meta. Peppe Tito “Bentornato Eugenio” . I dati della Covid Map fermi a 5

Meta ( Napoli ) Il post del sindaco per il ritorno di Eugenio, uno dei primi positivi al Coronavirus Covid – 19 dall’Ospedale a casa in via di guarigione

Mi emoziona poter dare il bentornato al nostro Eugenio , un esempio per tutti, ha dimostrato carattere e forza d’animo. Siamo fieri di Te ed auguriamo tutto il bene possibile a tutta la tua splendida Famiglia.

Grazie Eugenio ❤

Giuseppe Tito il sindaco di Meta.

