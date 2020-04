Meta. Nel suo messaggio di oggi il sindaco Giuseppe Tito ricorda la tradizione delle palme di confetti

Riportiamo il messaggio di oggi del sindaco di Meta Giuseppe Tito.

Buongiorno a tutti e buon sabato. Lo so che ieri siete stati in pensiero perché non ci siamo visti. Vi voglio tranquillizzare che tutto va bene. I nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 migliorano di giorno in giorno. Dal territorio regionale giungono notizie incoraggianti, ma questo non ci deve far abbassare la guardia. Continuiamo nel rispettare le disposizioni nazionali, regionali e comunali rimanendo a casa. Ho da farvi un appunto. Non posso accettare che ancora una volta c’è chi non rispetta le mie ordinanze in riferimento all’abbruciamento delle stoppe. Vi avviso che se succede un’altra volta provvederemo con sanzioni più severe. Lo stesso dicasi per le ordinanze relative alla spiaggia.

Come sempre voglio lasciarvi con un mio pensiero. Ella era una schiava saracena sopravvissuta miracolosamente al naufragio. Per ringraziare il salvataggio e la riconquistata libertà donò a tutti dei confetti che aveva portato dal suo paese. Cominciò così la leggenda che dal XVI secolo è legata alla nostra terra, ad una delle più antiche tradizioni pasquali che suggellano la nostra storia. Una tradizione tramandata da madre in figlia, da nonna a nipote e che nella sua semplicità racchiude pazienza, precisione e cura. Un’arte antica quella delle palme dei confetti che rievoca odori ed emozioni senza cui la Pasqua non sarebbe la stessa per noi. L’odore dello zucchero sciolto, della cera disciolta, della fiamma che si spegne, l’emozione del ritrovarsi intorno ad un tavolo intagliando, arrotolando, intrecciando fili e fiori per dare vita a vere e proprie opere d’arte. Oggi è così che voglio immaginare tutte le donne del mio paese, intente a dare l’ultimo ritocco al proprio fiore di confetti realizzato in segno di speranza, gratitudine e benedizione per la Pasqua che quest’anno è vissuta da tutti noi nell’attesa di una rinascita ancora più sentita. Buona Domenica delle Palme. Il vostro sindaco.