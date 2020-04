Meta. Il messaggio del sindaco Giuseppe Tito: “La vera vittoria appartiene a chi sa aspettare e noi vinceremo”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito

Buongiorno a tutti e buon inizio di Settimana Santa. Iniziamo la settimana con una bella notizia: il primo cittadino risultato positivo al Covid-19 è guarito. Questa settimana risulta la più importante. I dati forniti dalla Regione Campania sono incoraggianti ma per rallentare le misure restrittive bisogna superare questa settimana. Pertanto vi invito, ancora una volta, a rimanere a casa. Stamani mi sono arrivati i primi due disegnini dei miei piccoli e li ho esposti subito alle mie spalle. Vi ringrazio, siete stati bravissimi. Naturalmente ne aspetto altri. Voglio ringraziare questi bambini meravigliosi che mi hanno mandato i due disegnini: Alessandro. Luca e Diana Gargiulo ed Andrea Guida. Come sempre vi lascio con un mio pensiero. Siamo nell’epoca della velocità, abituati a tutto e subito e convinti che il traguardo finale sia il nostro vero progetto. Siamo così presi dall’ansia del risultato che finiamo con il perdere il piacere dell’attesa, ricca di entusiasmo e di energia positiva. E siamo così impaziente che spesso abbandoniamo i nostri desideri solo perché tardano ad essere raggiunti. Ed invece l’unica chiave capace di aprire le porte del vero successo e della vera gioia è la parola “pazienza”. Il saper aspettare, attendere silenziosamente ma attivamente che arrivi il tempo per raccogliere i risultati, vivendo in profondità, con la giusta consapevolezza l’importanza stessa della pazienza con la quale agiamo ed attendiamo. Essa ci permetterà di riflettere, magari di fermarci per poi ripartire, di avere cura persino di ogni piccolo fallimento senza demordere. Oggi che siamo costretti alla pazienza, a dover aspettare qualcosa che non sappiamo quando arriverà ma per la quale il nostro contributo e la nostra pazienza sono fondamentali. Forse riusciremo ad assaporare fino in fondo il suo valore e le saremo grati perché senza di lei non ce l’avremmo mai fatta. La vera vittoria appartiene a chi sa aspettare e noi vinceremo. Buona giornata. Il vostro amico sindaco”.