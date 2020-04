Meta. Il messaggio del sindaco Giuseppe Tito: “La vera ricompensa della generosità è l’appagamento del cuore”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito.

Devo comunicarvi che è risultato positivo un altro nostro concittadino. Vi voglio tranquillizzare che lo stesso è costantemente monitorato dal proprio medico di base così come previsto dalle disposizioni sanitarie. Attualmente non necessita di ricovero in quanto le sue condizioni non destano preoccupazioni. Voglio precisare che lo stesso si trova in autoisolamento fiduciario e non ha avuto contatti con altre persone. Quindi vi rinnovo nuovamente l’invito di contattare prontamente il vostro medico di base nel momento in cui si presentano sintomi similinfluenzali. Non abbiate timore, il medico curante vi guiderà sul da farsi. Vi ricordo che oggi è stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributo economico mediante buono spesa. Il modello potrà essere scaricato tramite il sito oppure potrà essere ritirato nella casella presente all’esterno dell’Ufficio Servizi Demografici. Vi preciso che la domanda potrà essere presentata dal 2 aprile al 17 aprile 2020. Il fondo disponile da impegni nazionali comunali è pari ad Euro 60.000. I fondi verranno erogati fino al completo esaurimento. A partire dal giorno 6 aprile i beneficiari saranno contatti dall’Ufficio Servizi Sociali che provvederà in tal senso. Come sempre vi voglio lasciare con un mio piccolo messaggio. Oggi voglio parlarvi di un valore profondo che rende grandi anche i piccoli gesti e che conferisce agli animi il titolo di nobiltà: la generosità. Darsi all’altro senza risparmiarsi, dedicarsi attraverso un gesto, una parola, in maniera disinteressata e gratuita, sapendo che la vera ricompensa è quella del cuore. E l’appagamento del cuore non ha prezzo, non ha contropartita, produce un amore così smisurato che ci torna indietro ripagandoci con una ricchezza più grande di quella condivisa. Oggi con profonda gratitudine posso dirmi il primo cittadino di un popolo speciale, elevato, nobile di sentimenti, capace di trasformare questo difficile momento in un vortice di altruismo e generosità. Con il vostro contributo, attraverso il carrello solidale, state dimostrando di essere profondamente generosi con la generosità. Essa, a sua volta, saprà essere generosa ripagandovi con il sorriso della riconoscenza e della gratitudine. Tesori inestimabili per il nostro cuore. Grazie di cuore. Il vostro sindaco.