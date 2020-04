Meta. Il messaggio del sindaco Giuseppe Tito dedicato a “Sua Maestà la pastiera”

Riportiamo il messaggio di oggi del sindaco di Meta Giuseppe Tito ai suoi concittadini.

Buongiorno a tutti, miei cari. Con piacere vi informo che i nostri concittadini affetti da Coronavirus stanno proseguendo la terapia e migliorano di giorno in giorno. Stamane voglio ringraziare la dottoressa Ester Miccolupi, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Buonocore-Fienga” che, insieme al corpo docente, ha gestito con professionalità e scrupolosità questa emergenza a cui siamo stati chiamati, sapendo far fronte anche alle difficoltà che inevitabilmente si sono presentate pur di garantire un’adeguata formazione a tutti i ragazzi. Inoltre voglio ringraziare i miei piccoli cittadini che allietano tutti i giorni con nuovi disegni.

Come sempre voglio lasciarvi con un mio pensiero. In ogni casa del nostro paese non c’è Pasqua che si rispetti senza di lei: Sua Maestà la pastiera. La regina dei dolci della nostra terra e della nostra storia, il cui profumo è simbolo di festa e gioia per cuore e palato. Anche oggi sono certo che in ogni famiglia siano iniziati i preparativi. E sì, perché la signora pastiera richiede una preparazione attenta ed anticipata. La cottura lenta del grano aromatizzato e profumato, la ricotta messa a macerare già il giorno prima con lo zucchero, l’immancabile fior d’arancio, profumo della nostra terra. Sono versi singoli di un’unica poesia, note di una sola melodia che non possiamo trascurare o improvvisare. Ciascuno di essi sarà accorpato, incorporato agli altri per dar vita ad una vera e propria opera d’arte. Quest’anno ne avremo ancora più bisogno, avremo bisogno del suo profumo, della sua fragranza, dell’augurio che simboleggia e che racchiude. Possa il profumo di ogni casa spargersi per le strade del nostro paese, inebriare le nostre anime di speranza e serenità. Un abbraccio dal vostro goloso sindaco che aspetta la pastiera della sua mamma, naturalmente senza canditi. Un bacio.