Meta. Il messaggio del sindaco Giuseppe Tito: “Custodite il senso di questa Pasqua”

Pubblichiamo il messaggio odierno del sindaco di Meta Giuseppe Tito.

Buongiorno a tutti e buona domenica. Stamattina sono felice di comunicarvi che anche le famiglie dei nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 trascorreranno una serena Pasqua, avendo avuto notizie rassicuranti circa le condizioni di salute dei loro cari. Personalmente, nel darvi gli auguri di Buona Pasqua, vi voglio ringraziare dal profondo del cuore per tutto quello che state facendo anche dopo tanti giorni di isolamento. Stamattina mi sono pervenuti altri piccoli disegnini che prontamente ho provveduto ad affiggere dietro la mia scrivania. E per questo volevo ringraziare Flavia Russo, Giulia e Valerio Scuotto, Simone e Luigi Guarracino. Come sempre in questa domenica di Pasqua voglio lasciarvi con un mio messaggio. Vi auguro di rinascere nel profondo, con convinzione e passione, con speranza e lode. Custodite il senso di questa Pasqua che ci ha dato la possibilità di assaporare il suo vero significato. Rinascita e splendore ad ognuno dei vostri cuori, questo è ciò che vi auguro, abbracciandoci ad uno ad uno. Serena Pasqua dal vostro amico sindaco.