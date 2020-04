Meta. Il messaggio del sindaco Giuseppe Tito: “Siamo costretti a vivere la Passione del Signore nel silenzio dei nostri cuori”

Riportiamo il messaggio odierno del sindaco di Meta Giuseppe Tito in questo Venerdì Santo che ci prepara alla Santa Pasqua

Buongiorno a tutti. Inizio col dirvi che continuano a giungerci notizie positive in merito allo stato di salute dei nostri concittadini risultati positivi al Covid-19. Oggi il mio ringraziamento va alle Forze dell’Ordine che sul nostro territorio, instancabilmente, stanno garantendo la nostra sicurezza con professionalità ed abnegazione encomiabili, trovandosi ad affrontare questa emergenza globale senza precedenti. Voglio inoltre ringraziare un mio piccolo concittadino che stamane mi ha mandato il suo disegno. Grazie a Salvatore Fiondo. Vi lascio con un mio pensiero.

Cari concittadini, comincia per noi una lunga giornata, probabilmente la più difficile di questo periodo. Veniamo da una lunga Notte, che ci ha visto svegli nel silenzio ad ascoltare gli inni lontani, senza poter “toccare” il calore delle loro voci, senza inebriarci del profumo d’incenso che si sparge tradizionalmente in questi giorni nelle nostre strade. Siamo costretti a vivere la Passione nel silenzio dei nostri cuori, con una malinconia che suscita magoni e che ci immette in maniera ancora più irruente in questa surreale realtà. Tra il giovedì sera e il venerdì sera si racchiude il significato della nostra Pasqua, della nostra fede, del cammino silenzioso fatto di lode e speranza. Un cammino che ci vede stanchi, affaticati, ma con una luce negli occhi e con una commozione nel cuore che non si possono spiegare. Quest’anno sono stati solo i nostri cuori a camminare nello smarrimento, nel ricordo, nel timore e nella stanchezza. Perché quest’anno sono i nostri cuori ad essere stanchi. Lo so, ma so anche che la notte passata ha saputo riscaldarli e accarezzarli con la stessa emozione di ogni anno. Quest’anno a fine cammino non diremo “ce l’abbiamo fatta anche quest’anno” ma “ce la faremo” e allo stesso modo saremo stanchi ma felici. Auguri a tutti di una felice Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Un abbraccio forte dal vostro sindaco Peppe.