Meta. Il messaggio del sindaco Giuseppe Tito agli studenti: “Non demordete, siate fiduciosi e grintosi nell’affrontare questa nuova sfida”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito.

Vi comunico che ad oggi i cittadini positivi al Covid-19 sul nostro territorio sono solo due. Come ogni giorno voglio lasciarvi con un mio messaggio. L’arrivo del Coronavirus ha messo in quarantena aspettative, prospettive e relazioni in tutti i campi, incidendo in modo particolare ed imprevedibile sui nostri ragazzi. La chiusura improvvisa della scuola, vissuta all’inizio sicuramente con gioia, ha destabilizzato con il suo protrarsi ognuno di loro. Proseguire con attenzione ed impegno, nonostante l’inesperienza della scuola stessa ad adattarsi a nuove modalità ed a nuovi strumenti e l’incertezza di cosa accadrà senza il calore dei compagni, il frastuono delle classi, il suono della campanella, il rapporto con maestre e professori, valore aggiunto e fondamentale per la loro formazione. Il mio pensiero va in particolare a chi dovrà congedarsi concludendo il ciclo della scuola media o delle superiori o chi sta per laurearsi. L’incognita degli esami, il suo delinearsi ancora incerto inevitabilmente disorientano soprattutto quei ragazzi che con passione e dedizione hanno investito sogni e progetti nella loro formazione. Gli esami, la discussione delle tesi saranno vissuti in maniera diversa da come le avete sempre immaginate. La notte prima degli esami sarà vissuta con un’emozione diversa ma, vi assicuro, ancora più grande perché con il vostro impegno avete continuato ad investire sul vostro futuro nonostante gli imprevisti e le difficoltà. Siete i diplomandi e laureandi del Covid-19, di questo terribile mostro che non ce l’ha fatta a fermare i vostri progetti ed i vostri sogni ma che anzi li ha rafforzati rendendoli ancora più vostri. Non demordete, siate fiduciosi e grintosi nell’affrontare questa nuova sfida. Chi investe con tenacia nel proprio futuro lo renderà certamente brillante e realizzerà tutti i suoi sogni. Perseverate perché andrà tutto bene. Un abbraccio a tutti.