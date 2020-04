Meta. Il Liceo Marone non rinuncia alle certificazioni linguistiche, ecco come

Meta, Sorrento. La preside e lo staff del Liceo Marone di Meta si è organizzato anche in questo periodo difficile per il coronavirus, anche per le certificazioni linguistiche. Meta – dalla scorsa settimana sono ricominciati i corsi erogati in modalità DaD (didattica a distanza) volti all’ottenimento delle certificazioni informatiche. I ragazzi del liceo, grazie al supporto del personale docente, hanno ripreso la preparazione propedeutica al superamento degli esami informatici, di cui a breve conosceremo le date.

Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, dalla prossima settimana ricominceranno quasi tutti i corsi, le cui ore saranno suddivise in due periodi al fine di garantire il massimo supporto ai ragazzi coinvolti. In particolare, una prima parte di ore verrà erogata per tutto il mese di maggio mentre una seconda parte riprenderà a settembre in forma intensiva in prossimità degli esami previsti per il periodo autunnale.

La dirigente scolastica Immacolata Arpino