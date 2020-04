Meta, Liceo Marone: grande lavoro dei docenti. Giovanni Ruggiero: “Importante stabilire rapporti umani con i ragazzi”

I docenti del Liceo Marone di Meta si stanno dedicando con il massimo della professionalità al lavoro a distanza in questo momento di difficoltà. Nonostante tutto, l’insegnamento a distanza sta dando i suoi frutti e di questo ne era già sicuro il vice preside Giovanni Ruggiero, che ascoltammo agli inizi di marzo.

“Faccio un plauso ai miei colleghi per l’enorme sforzo lavorativo che stanno portando avanti – ha dichiarato Ruggiero in esclusiva alla nostra redazione – Questo mette in luce la capacità sinergica nell’operare, anche se non è ancora tempo per ringraziamenti ufficiali: l’emergenza è qui e ora, e noi dobbiamo solo continuare a stare vicini ai nostri ragazzi per condividere nel quotidiano questa esperienza surreale ma maledettamente vera, la quale sta mettendo in crisi le certezze più elementari.

In un momento così difficile e critico, noi abbiamo il dovere, la mission, prima di dare contenuti, di stabilire una relazione possibile. Deve passare questo messaggio, che estrapolo da un articolo dal titolo ‘I docenti fanno la differenza’: Lo so che sei preoccupato, lo sono anche io. Con questo messaggio voglio dirti che ci tengo a te, che sei importante, non ti lascerò solo, perché insieme abbiamo cominciato un cammino di conoscenza e di sapere.

Il Consiglio di classe si sta organizzando al meglio, le indicazioni del dirigente sono chiare. I docenti sono stati invitati a non sovraccaricare, cerchiamo di dare agli studenti il tempo di riprendersi tra un’ora e l’altra e una lezione e l’altra. Tutti stanno mantenendo questa linea”.