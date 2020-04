Meta. Il Leccio dimenticato a Piazza Scarpati , non fatelo morire!

Meta, Sorrento . Riceviamo e pubblichiamo dall’avvocato Francesco Esposito ” Questa è la pianta posta a dimora circa due mesi fa al posto di quella enorme estirpare.Ovviamente seccata perché mai innaffiato nonostante nel mese di marzo non piovesse.Ti pare normale?

Tu hai pubblicato qualche giorno fa che il Sindaco metteva a dimora una pianta.Bene e questa che é stata lasciata seccare nonostante sia costata soldi tra estirpazipne della precedente ,acquisto della nuova e sistemazione in sito?”

A dire il vero Positanonews ha pubblicato un comunicato del sindaco, non nostre impressioni, se proprio l’avvocato Esposito vuole una risposta non possiamo dirgli che ha ragione, non è così che si manifesta l’amore e la tutela verso l’ambiente e la natura, quindi facciamo appello al sindaco Peppe Tito affinchè intervenga , non fate morire questo leccio.