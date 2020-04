Meta. Le processioni del Giovedì e Venerdì Santo ai tempi del Coronavirus, ecco come viverle

Riportiamo il post pubblicato dalla pagina Facebook “La Meta quotidiana”

Le nostre processioni, ricche di fede secolare, quest’anno non attraverseranno fisicamente le strade del paese, a testimoniare il grande sacrificio fatto da Gesù per la redenzione dell’uomo. Questo Covid-19, però, non ci fermerà dal voler comunque pregare insieme e lo faremo attraverso gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Con umiltà e fede ci mettiamo in cammino verso la croce!

Questa sera, giovedì 9 aprile, alle ore 19:30, collegandosi al canale youtube della Nostra Parrocchia Santa Maria del Lauro e sui canali FB e Youtube dell’Arciconfraternita Santissima Immacolata sarà possibile recitare tutti insieme il S. Rosario; seguiranno riflessioni e video a cura dell’Arciconfraternita SS. Immacolata per concludere, poi, con i “Suoni del Giovedì Santo”.

Domani notte preparatevi ad udire e rivivere il passaggio della processione Nera. Preparate il vostro balcone con fiaccole per illuminare il Cammino.

Con suoni e Inni, rivivremo INSIEME il “passaggio” della processione dell’Arciconfraternita Santissimo Crocifisso e Pio Monte dei Morti della Madonna Addolorata alla ricerca del Suo Figlio attraverso le strade del nostro Paese.

Appuntamento alle 2:30 con il video streaming sui canali Facebook e Youtube dell’Arciconfraternita e della Parrocchia.

A seguire la “processione” partirà dalla piazza e seguirà tutto il percorso, fino al rientro alle ore 6.00, accompagnata da suoni, inni, preghiere.

Nella serata di venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 19.30, collegandosi sempre ai canali dell’Arciconfraternita Santissimo Crocifisso e Pio Monte dei Morti e della Parrocchia Santa Maria del Lauro, sarà possibile recitare il S. Rosario; seguiranno riflessioni, video e canti della Processione del Cristo Morto.