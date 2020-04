Meta. La nuova ordinanza del sindaco Giuseppe Tito, ecco le modifiche alle misure restrittive valide fino al 3 maggio

Con l’ordinanza n. 46 del 13 aprile 2020 il sindaco di Meta Giuseppe Tito proroga fino al 3 maggio 2020 tutte le misure restrittive adottate che avevano scadenza il 14 e 15 aprile 2020, con le seguenti modifiche:

Gli esercizi commerciali per i quali è prevista l’apertura ai sensi del D.P.C.M. 10.4.2020 saranno aperti fino alle ore 18.00 e saranno chiusi nei giorni festivi.

I negozi di abbigliamento per bambini si dovranno attenere a quanto disposto dall’ordinanza regionale.

Le farmacie sospenderanno i turni festivi di chiusura fino al 3 maggio 2020.

Gli stabilimenti balneari potranno procedere ad eseguire lavori di predisposizione degli impianti, fermo restando l’adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e le giuste distanze, così come previsto da normativa vigente, precisando che le

attività in essere dovranno essere preventivamente comunicate all’Ufficio Demanio comunale che predisporrà i dovuti controlli.

Le casette dell’acqua verranno riattivate dal 14 aprile 2020.

Anche il pagamento del parcheggio sulle strisce blu resta sospeso fino al 3 maggio.