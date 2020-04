Meta. La donna positiva al coronavirus è guarita, il messaggio del sindaco Tito

Penisola sorrentina. Arriva la splendida notizia dal sindaco di Meta, Giuseppe Tito: “La cittadina metese, risultata positiva al covid-19 tempo fa, è guarita e sta rientrando a casa. Gli altri concittadini, ancora infetti da coronavirus, sono in buone condizioni di salute e non presentano sintomi preoccupanti, intanto continuano le loro cure in isolamento.”

Poi il messaggio per i bambini: “Voglio ringraziare i bimbi che continuano ad allietare la mia stanza con i loro disegni.”

Infine, come sempre, il sindaco diffonde il suo messaggio di speranza: “Si avvicina l’estate e la voglia di ricominciare, ma non sappiamo quando sia possibile. Stamattina ci svegliamo smarriti e costretti a ricominciare una routine che non ci appartiene. Proviamo a voltarci indietro – prosegue – e a ripercorrere i sacrifici fatti finora, che ci stanno portando a vincere questa battaglia. Armiamoci di speranza e tenacia per quello che si spera possa essere lo sprint finale. Io sono qui con voi – conclude -, insieme riporteremo la nostra barca a solcare mari tranquilli sospinta da venti di bonaccia, il vostro sindaco.”