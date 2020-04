Meta. Guarito anche il terzo concittadino risultato positivo al Covid-19. ll sindaco Giuseppe Tito: “Siamo al giro di boa”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Meta Giuseppe Tito.

Anche oggi ho una bella notizia da darvi. Oltre ai miei due concittadini che erano risultati positivi al Covid-19 e sono risultati guariti del tutto, è giunto anche il primo tampone di controllo con risultato negativo per il nostro terzo concittadino che era risultato positivo al Covid-19. Vi faccio una piccola comunicazione. La Regione Campania ha aumentato per circa 25 milioni il fondo per le famiglie affittuarie di abitazioni private ed ha spostato dal 13 marzo al 27 aprile il termine per la presentazione di istanze per il contributo agli affitti. Lo slittamento dà anche la possibilità a tutti gli aspiranti beneficiari di sanare gli errori materiali eventualmente commessi nella compilazione delle domande online già inviate. SI tratta di un contributo rapportato all’Isee del nucleo familiare a favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro. Il bonus sarà erogato entro maggio. Vi ricordo che per presentare la domanda bisogna andare sull’home page della Regione Campania.

Come sempre voglio lasciarvi con un mio messaggio. Comincia ora a delinearsi quella che sarà una ripresa lenta e ancora incerta nella nostra vita che probabilmente cambierà per sempre le nostre abitudini. Siamo consapevoli che i tempi che verranno forse saranno ancora più duri perché avremo la necessità di reinventarci e di riorganizzarci. Progettare una vacanza, prenotare un tavolo in pizzeria, organizzare una festa tanto attesa… come vorremmo poterlo fare senza freni, senza incertezze e senza paure. Perché in fondo lo sappiamo che anche quando ripartiremo non saremo più quelli di prima e che il ricordo di quello che è stato ed il timore che tutto possa ritornare ci accompagnerà per molto tempo. Ed ora questa presa di coscienza comincia a delinearsi in maniera ancora più chiara ed incisiva. Ma so che il mio popolo, seppur stanco ed un po’ demotivato, affronterà anche questo come ha fatto finora, senza darsi per vinto e la speranza che se tutto cambierà tornerà ad essere felice. Avete dimostrato pazienza e rigore nel rispetto delle disposizioni che vi ho chiesto di seguire e non potrei essere più orgoglioso di tutti voi. Siamo al giro di boa, complicato nella manovra e ancora di più perché sappiamo il percorso che ci aspetta. Ma ora, anche se stanchi, siamo allenati e preparati e niente e nessuno potrà fermarci. E quando arriveremo al traguardo ripartiremo ancora più forti, ve lo assicuro. Prima di salutarvi volevo ringraziare la mia segretaria, la dottoressa Maria Pane e Chiara, che mi sopportano e mi supportano in tutte queste iniziative. Un abbraccio a tutti e buona giornata.