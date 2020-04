Meta. “Gli amici si vedono in tempo di guerra e non di pace!”

Due episodi di grande solidarietà oggi a Meta. Il primo ha visto coinvolto il mio caro cugino Ciro Guida (sembra la controfigura di Gianni Morandi e porta benissimo i suoi anni), 69enne pensionato di Via Marconi; contadino a tempo perso che per non lasciare marcire le arance dei tanti alberi secolari li ha raccolti e addirittura impacchettati in retine di plastica e li ha sonati a tutti i passanti . Molti di questi passanti volevano acquistarli, Ciro imperterrito li ha donati. Non è politicamente corretto esaltare un proprio cugino, ma quando il gesto é caratterizzato da un sentimento così alto, nobile e disinteressato merita il plauso di tutta la comunità. Ciro mi ha spiegato xhe non avrebbe sopportato di vedere in questi tempi di crisi e stenti tante arance marcire sugli alberi o a terra. Oltre al plauso unanime, Ciro ha ricevuto un piccolo gesto di contraccambio solidale. Infatti Benedetta Maroni Ponti gli ha donato una piccola confezione di marmellate di agrumi artigianali da lei prodotte. Sono squisitissime queste marmellate “benedettine” … io ne so qualcosa! Tra l’altro Benedetta é stata varie volte invitata alla manifestazione di “Geografia Nascosta- Meta portoni aperti” ad esporre e far degustare le sue meravigliose marmellate. Ciro Guida ha affisso un cartello semiironico vicino alle arance “SIAMO ALLA FRUTTA!”. Un bravo con lode a Ciro Guida.

Il secondo episodio che mi ha visto involontariamente partecipe si é verificato al Mulino a Meta. Mi ero lì recato per comprare alcune piantine di zucchini, pomodori ed insalata. Mi sto dedicando all’orto sotto casa. Con mio sommo stupore il titolare del negozio mi ha detto che nel decreto ultimo regionale si è altresì vietata la vendita di piantine da orto. Sono rimasto basito e triste e mi avviavo verso casa a Meta bassa mugugnando tra me e me; quando all’altezza di via Cassari ho visto un ape piaggio con alcune piantine di grano ed altre di ortaggi nella parte posteriore, ho chiesto al proprietario se le vendesse… ed il proprietario mi ha di sana pianta regalato una ventina di piantine di pomodori, una trentina di cipolle ed una quarantina di insalata canasta scura. Si trattava del mio amico Lucio il fioraio, che non avevo riconosciuto dietro la mascherina. Ho insistito per pagargliele ed egli ha insistito a regalarmele e mi ha proferito un proverbio bellissimo che la mia prozia Irma sempre mi citava : “GLI AMICI SI VEDONO IN TEMPO DI GUERRA! E NON IN TEMPO DI PACE”. Seppure con qualche difficoltà nella presa di tutte quelle piantine mi sono presto recato al giardino e mio fratello le ha immediatamente pastinate nel terreno.

A volte basta poco per rendere l’umore delle persone un pò più alto e positivo. Grazie Ciro! Grazie Benedetta! Grazie Lucio! La solidarietà, anche in un gesto, apparentemente banale, é fondamentale!

EUGENIO LORENZANO