Meta, finalmente riapre il Bar Romano! Servizio a domicilio e non solo

Una notizia che farà felici tantissime persone. Il Bar Romano di Meta riapre al pubblico. Per la precisione, lo storico locale riaprirà il prossimo sabato, 2 maggio, dalle ore 7 alle ore 14 per consegne a domicilio, mentre dal 4 maggio ci si potrà servire anche in loco, con le dovute precauzioni.

Non possiamo fare altro che essere contentissimi per questa notizia. Le attività, pian piano, ricominciano a ripartire. Il Bar Romano, come sappiamo, è un punto di riferimento per tutta la Penisola Sorrentina e non solo. I suoi dolci sono frutto di un lavoro effettuato con la massima cura. Tutti i prodotti offerti sono preparati artigianalmente nel laboratorio interno con scrupolosa scelta delle materia prime utilizzate, seguendo l’antica tradizione della pasticceria italiana.

Trovi la Pasticceria Bar Romano presso il Corso Italia n.35/37 a Meta (NA)

Tel. +39.081.8786227

info@pasticceriabarromano.it