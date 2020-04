Meta. Fatti i test rapidi a Villa Simpliciano: tutto regolare. Coppola: “Le case di riposo della Penisola saranno monitorate”.

Antonio Coppola, intervistato da Positanonews, rassicura sulla situazione delle case di riposo della Penisola Sorrentina, assicurando che saranno monitorate.

“Sicuramente la situazione è delicata, però è un’emergenza gestita abbastanza bene. Ho contattato telefonicamente le case di riposo della Penisola Sorrentina per il momento e non mi hanno segnalato niente. Siamo venuti all’ex Villa Simpliciano, oggi Pitagora, abbiamo fatto i test rapidi a tutta la struttura e non c’è stato nessun problema. Poi verremo alle case di riposo tra Sant’Agnello, Massa Lubrense, Piano di Sorrento”.

“Il problema è che nessuno si aspettava questo fenomeno, è stato sottovalutato un po’ da tutti, ma non con cattiveria: non si aspettavano che questo virus fosse così aggressivo e così diffusivo. Era stato preso un po’ sottogamba all’inizio. Poi ovviamente una persona di una casa di riposo che, in linea di massima è un’ultra ottantenne, con più patologie respiratorie, cardiologiche, metaboliche, ha un’infezione così violenta sulle vie respiratorie, chiaro che la mortalità è molto alta. A parte la mortalità, il problema è la contagiosità di questo virus. Nelle case di riposo, questo virus è stato portato dall’esterno, probabilmente un visitatore o qualche operatore”.

“La situazione è sotto controllo” ha ribadito.