Meta. Controlli serrati all’ingresso della città in questi giorni di Pasqua e Pasquetta, penisola sorrentina blindata

Meta, penisola sorrentina. Intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale in varie zone delle città, in particolare in Piazza del Lauro, porta di ingresso non solo nella cittadina di Meta ma anche in penisola sorrentina. Questi giorni di Pasqua e Pasquetta sono a forte rischio perché, complice anche il clima particolarmente mite, in molti potrebbero tentare di raggiungere la nostra penisola per trascorrere una giornata all’aria aperta. A questi vanno aggiunti anche i proprietari di seconde case che potrebbero avere la malsana idea di regalarsi un periodo in penisola sorrentina per sfuggire alla routine quotidiana. Ma la penisola è blindata ed i controlli sono ferrei con sanzioni elevate ed obbligo di quarantena per i trasgressori. Ricordiamo ancora una volta che è necessario restare a casa per non compromettere i risultati finora raggiunti nel contenimento del contagio da Coronavirus. Un sacrificio richiesto a tutti ma è l’unica arma che abbiamo a disposizione in questo momento per combattere il dilagare del virus. Facciamolo per il nostro bene e per il bene di tutti.