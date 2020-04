Da Meta ci scrivono: “Cosa è cambiato in questa Fase 2?”

“Dall’ennesima conferenza stampa del Sig. Conte ancora una volta non si è capito molto ( per non dire niente).

In poche parole non si è capito ( o non ho capito ) cosa è cambiato per i cittadini rispetto a prima.

Voi di Positanonews che siete sempre attenti e vicini ai cittadini potete chiarirmi e chiarirci le idee?

Si può circolare da un comune all’altro ? Se non è possibile che senso ha riaprire alcune attività?

Personalmente penso che il Governo Conte con i suoi paroloni ancora una volta ci ha delusi e beffati.”