META. BUONI SPESA GIÀ DISTRIBUITI

Gli aventi diritto, i fruitori dei buoni spesa del Comune di Meta sono già in possesso del blocchetto buoni da 250 euro. Li stanno già spendendo secondo le indicazioni, nei negozi specifici. In barba a tutte le Burocrazie, Meta ha sempre dato dimostrazione e capacità del saper fare. In specie oggi, in questi giorni, in cui si parla da un mese di aiuti, di euro, di prestiti, però non si vede un soldo.