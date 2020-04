Meta. Apertura social per gli amici di “Mazz’ e Panell”

Meta, Sorrento. Apertura social per gli amici di “Mazz’ e Panell” in Penisola Sorrentina . Cosa fare se avevi in programma di aprire un nuovo locale ma, proprio in quel periodo, il mondo decide di piombare in uno dei periodi più critici della storia e andare in lockdown? È ciò che si sono chiesti tre imprenditori di Meta, in penisola sorrentina. E hanno trovato anche la soluzione: un’apertura… virtuale!

I giovani protagonisti si chiamano Tony e Roberto Navarone ed Eduardo Parlato. E lunedì 27 aprile apriranno le porte, per ora solo virtualmente, del loro nuovissimo ristorante-pizzeria chiamato “Don Giovanni by Mazz’ e Panell'” nel cuore del borgo di Meta, proprio in concomitanza con il via libera dato dal governatore De Luca per la riattivazione della consegna a domicilio in Campania.

«Stiamo lavorando a questo progetto da mesi e mai avremmo pensato di iniziare nel bel mezzo di un’emergenza mondiale – confessano i tre imprenditori – poi ci siamo detti: oggi abbiamo a disposizione innumerevoli mezzi di comunicazione e chi è in quarantena merita che tutti facciano del loro meglio per offrire servizi, vicinanza e sostegno, per rendere questo periodo meno duro. Quindi abbiamo deciso di rimandare a tempi migliori una grande festa ma di aprire, nonostante le difficoltà, e rimboccarci le maniche».

Solo consegna a domicilio. Solo con precise misure preventive per clienti e personale. Ma il Don Giovanni by Mazz’ e Panell’ accetta la sfida contro il covid19. «Il nome scelto per il locale è un chiaro omaggio alle nostre famiglie d’origine – spiegano i titolari – Esserci per i nostri concittadini della penisola sorrentina, la nostra famiglia allargata, lo sentiamo come un dovere». Il Don Giovanni nasce proprio tra i legami famigliari, dal sogno di Giovanni Parlato, oggi realizzato in sua memoria dal figlio Eduardo, forte del successo delle attività familiari in penisola sorrentina, e dalla tenacia di Giovanni Navarone, padre di Tony e Roberto, già protagonisti della felice esperienza del ristorante Mazz’ e Panell’ di Meta. E infine è dedicato al piccolo Giovanni, nato appena qualche mese fa.

Per iniziare in tema, da lunedì sarà possibile prenotare un particolare servizio: la “Consegna a domicilio #andràtuttobene”. «Vogliamo che i nostri clienti si sentano supportati nei sacrifici fatti e da fare in questo difficile periodo. A volte basta davvero poco per sentirci tutti più vicini e per credere, insieme, che davvero andrà tutto bene».