Meta. Ancora un positivo, siamo a 4 affetti da coronavirus Covid-19 . L’annuncio del sindaco Peppe Tito. In merito ai nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 posso rassicurarvi che tutti stanno bene e le loro condizioni di salute migliorano di giorno in giorno. Vi comunico che il servizio di pagamento sulle strisce blu del territorio comunale resta sospeso fino al 14 aprile e fino a tale data resteranno valide tutte le restrizioni che ho adottato finora, tra questi lavori edili, abbruciamento delle stoppe vegetali ed altre. Inoltre restano valide tutte le disposizioni fino al 14 aprile a firme del governatore De Luca ha detto oggi. Qui sotto i dati in allegato anche quelli di Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Vico Equense.