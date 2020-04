Meta. Aggredisce e minaccia forze dell’ordine, poi finisce in mare con la moto

La quarantena, le restrizioni e l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus ci stanno facendo assistere a episodi davvero sconsiderati e privi di buonsenso. Come testimoniato dai cittadini sul gruppo Facebook Sei di Meta se, un soggetto invitato ad allontanarsi, ha ingiuriato e minacciato diversi vigili urbani, personale della protezione civile e due assessori, i quali l’hanno lasciato allontanare con la sua moto di grossa cilindrata, il tutto dinanzi a decine di persone presenti in fila per fare la spesa. Il motociclista è stato poi recuperato dopo essersi tuffato (forse volontariamente) con la moto in mare.

Se in questo momento di emergenza l’unica soluzione è restare il più possibile a casa e uscire solo quando strettamente necessario, tutti dobbiamo fare uno sforzo e adeguarci a quanto richiesto dal Governo. Solo così sarà possibile sconfiggere il dilagare del coronavirus.

Nemmeno le nuove sanzioni (le multe dopo l’ultimo dpcm vanno dai 400 ai 3.000 euro), sono riuscite ad annullare i giri in moto, in bici e quant’altro.

_

Spettacolo indegno pochi minuti fa in piazza casale.