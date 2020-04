Il messaggio di cordoglio dello scrittore Raffaele Lauro al sindaco di Sant’Agnello

Sant’Agnello. Ecco il messaggio di cordoglio inviato al sindaco Sagristani dallo scrittore Raffaele Lauro: “Carissimo Piergiorgio, leggo della scomparsa della Tua adorata madre Annamaria, gentildonna, moglie, madre e nonna di rare virtù. Sono vicino, con affetto, a Te, al Tuo papà Giacomo e alla famiglia Sagristani tutta, nel ricordo di Tuo compianto fratello Carlo e del Tuo, per me indimenticabile, nonno Carlo, una personalità di assoluto rilievo, nostro premuroso medico di famiglia e protettivo padrino di cresima di mio padre Luigi, orfano di guerra. La perdita della propria madre, amico mio, rappresenta una ferita che non si rimargina mai. Mi stringo a Voi tutti in un fraterno abbraccio, sinceramente partecipe del Vostro grande dolore”.