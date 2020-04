Messa in streaming dal Santuario di Pompei: dal 19 aprile celebrazioni intensificate per i cattolici

Giungono novità importanti per tutti i cattolici. A partire dal 19 aprile, il Santuario di Pompei intensifica le celebrazioni in diretta streaming.

I riti potranno essere seguiti sulla pagina Facebookufficiale della Basilica mariana.

Proseguono nel Santuario della Vergine di Pompei le celebrazioni senza fedeli, ma trasmesse quotidianamente in diretta streaming per essere in comunione con i devoti della Madonna del Rosario di tutto il mondo.

Come richiesto dalle attuali norme per contenere il contagio da Covid-19 e come stabilito dagli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana, il Santuario mariano fondato dal Beato Bartolo Longo continua, dunque, a trasmettere in diretta streaming sulla sua pagina Facebook ufficiale la celebrazione della santa Messa, la recita del Rosario e quella della Supplica, ma in orari differenti da quelli osservati fino ad ora.

A partire da domenica 19 aprile, alle 6.30, i fedeli potranno assistereal rito dell’Apertura del Quadro e iniziare, così, il nuovo giorno, salutando Maria e affidando a Lei, alla Sua materna intercessione, se stessi e i propri cari.

Alle 12.00, i devoti della Vergine del Rosario potranno, poi, recitare la Supplica guidata dall’Arcivescovo, monsignor Tommaso Caputo. Nel pomeriggio, alle 18.00, prosegue la recita del santo Rosario e, a seguire, alle 18.30, la celebrazione della santa Messa. Infine, il rito della Chiusura del Quadro per ringraziare Maria del giorno trascorso e giunto ormai quasi al termine.

«Viviamo giorni inediti nei quali abbiamo dovuto imparare tante cose nuove per restare in contatto e mantenere vive le relazioni – ha detto il vice rettore della Basilica mariana di Pompei, don Ivan Licinio – questo luogo che era e continuerà ad essere una casa per centinaia di fedeli, oggi, grazie alle celebrazioni trasmesse in streaming, entra in centinaia di case per donare un po’ di speranza e, soprattutto, per portare la carezza della nostra Mamma di Pompei. Restiamo uniti nella preghiera e rispettiamo quanto ci viene indicato dalle istituzioni. Così potremo rivederci presto nel Santuario di Pompei e sentirci di nuovo una sola grande famiglia nella casa di Dio e di Maria Santissima».

Grazie alle dirette streaming, seguite ciascuno dalla propria abitazione, i fedeli potranno così sentirsi spiritualmente uniti al Santuario che, in determinati orari, resta aperto per la preghiera personale.