Messa di Pasqua. L’appello di Papa Francesco all’Europa: “Non è tempo di egoismi”. In una San Pietro vuota per l’emergenza Coronavirus, è stata celebrata la Messa di Pasqua da parte di Papa Francesco, e non si è tenuta nessuna omelia, ma un lungo ed intenso minuto di silenzio e di riflessione, che ha seguito il Vangelo della Santa Pasqua di Resurrezione.

“È veramente risorto! Come una fiamma nuova questa Buona Notizia si è accesa nella notte. La notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana”, ha detto il Santo Padre prima di impartire la tradizionale benedizione “Ubi et Orbi”.

A coloro che sono stati colpiti dalla malattia ed a quanti si impegnano a combatterla va l’abbraccio del Pontefice.

“Questo non è il tempo dell’indifferenza, perché tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell’affrontare la pandemia. Non è il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone”, ha detto, rivolto soprattutto all’Europa. “Non è il tempo delle divisioni”, ha aggiunto, pensando ai conflitti ancora in corso. “Non è il tempo della dimenticanza” ha concluso, ponendo l’attenzione sulle crisi umanitarie, che rischiano in questo momento di passare in secondo piano.

“Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo! Esse sembrano prevalere quando in noi vincono la paura e la morte, cioè quando non lasciamo vincere il Signore Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita. Egli, che ha già sconfitto la morte aprendoci la strada dell’eterna salvezza, disperda le tenebre della nostra povera umanità e ci introduca nel suo giorno glorioso che non conosce tramonto”.

“Il mio pensiero quest’oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus: ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a dare neanche l’estremo saluto. Il Signore della vita accolga con sé nel suo regno i defunti e doni conforto e speranza a chi è ancora nella prova, specialmente agli anziani e alle persone sole. Non faccia mancare la sua consolazione e gli aiuti necessari a chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità, come chi lavora nelle case di cura, o vive nelle caserme e nelle carceri. Per molti è una Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti e i tanti disagi che la pandemia sta provocando, dalle sofferenze fisiche ai problemi economici”.