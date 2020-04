Mercoledì Santo a Piano di Sorrento senza la Rappresentazione Storica. Il ricordo di Antonio Irolla nelle parole di Aniello de Rosa

In questo Mercoledì Santo vogliamo riportare la lettera aperta di Aniello de Rosa al sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino nella quale ricorda la Rappresentazione Storica e l’indimenticato suo ideatore e fondatore Antonio Irolla, scomparso lo scorso 28 luglio.

Buongiorno Sindaco … Ti ricordi tre anni fa, mi “costringesti” “pesele pesele” a partecipare alla Rappresentazione Storica ne’ la New Age, confezionandomi senza prendere misure il sajo da Sacerdote. E in questi anni mi ero così ben calato nella parte che oggi al doverci forzatamente rinunciare non mi va giù per niente. Quante cose son cambiate da allora, soprattutto la “fuga terrena” del “grande Vate”… l’idea, l’artefice, l’anima. Forse oggi capiamo, col senno di poi, che seppur siamo ancora un corpo, siamo solo un corpo senz’anima…