Il medico stabiese Giovanni Tommasino muore per il covid-19

Castellammare di Stabia

La città piange la morte di un suo figlio. Un giorno triste …Il corona virus ha colpito un altro medico. Un uomo amato da tutti. Oggi la brutta notizia è la morte del dr. Giovanni Tommasino di anni 61, assessore e medico colpito da quel maledetto virus che si chiama KOVID-19. Si proprio con la K e non con la C va scritto perché come un virus killer colpisce senza pietà. Questa carogna da semplice virus sta diventando un virus incredibile da combattere con tutti i mezzi e le forze in campo scientifico. Un avversario visibile lo si può affrontare ma uno invisibile fa ancora più paura anche per un medico esperto.

La citta’ colpita al cuore e perde rappresentanti di grande personalità. Così a causa del maledetto virus se ne andato lui, Giovanni Tommasino che era uno stimato professionista ed un padre esemplare. Una persona eccezionale, e non è retorica ma è pura verità. Colpito da un essere vigliacco perché non mostra la sua faccia ma che colpisce alle spalle solo come i vigliacchi sanno fare. Il povero Giovanni assessore al comune di Castellammare di Stabia e stimato medico aveva contratto il virus Killer il 21 marzo di sera. Tramite i social aveva fatto sapere che cercava di combattere. Ma non si può combattere contro questa carogna di virus. Dopo un’estenuante lotta il povero Giovanni ci ha lasciato sia come medico sia come uomo. Soprattutto ha lasciato una grossa eredità alla famiglia, Un’eredità rappresentata dall’onestà e dalla professionalità e dall’amore prima verso il prossimo e poi verso il proprio lavoro. Lavoro che svolgeva con un elevato senso di abnegazione, amore e senso elevato di professionalità.