Medici assenti al Cardarelli, non era vero! Archiviata l’inchiesta

Napoli, Campania . Archiviata l’inchiesta sulle presunte assenze ingiustificate di un nutrito gruppo di medici ed operatori sanitari dell’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. La Procura della Repubblica partenopea ha chiesto ed ottenuto dal gip del Tribunale di Napoli l’archiviazione dell’inchiesta. Nello scorso mese di marzo, infatti, si era ipotizzato che 249 tra medici, infermieri ed operatori sanitari del nosocomio napoletano, l’ospedale più grande del Sud Italia, fossero assenti dal posto di lavoro, perché “malati immaginari”: avrebbero mandato dei certificati medici per assentarsi dal luogo di lavoro, probabilmente per paura di contrarre il Coronavirus. Le indagini, dapprima interne all’ospedale, si sono poi estese anche alla magistratura, con la Procura di Napoli guidata da Giovanni Melillo che ha affidato le indagini sul campo ai carabinieri del Nas e a quelli del Nucleo Investigativo. Gli accertamenti hanno determinato la non veridicità del fatto e la richiesta di archiviazione è arrivata dalla Procura già lo scorso 30 marzo.

Prima delle indagini della magistratura, come detto, ci sono state quelle interne all’ospedale. Subito dopo la diffusione della notizia delle presunte defezioni di 249 membri del personale sanitario, la direzione del Cardarelli aveva provveduto a smentire: “I numeri, certificati e verificabili riferiscono di un organico di 739 medici dei quali 276 impegnati nel Dipartimento di Emergenza Urgenza DEA. Dei 739 medici impegnati a combattere l’emergenza legata al coronavirus e a tutte le altre patologie i medici assenti per malattia sono 33. Di questi, 17 operano nel Dipartimento di Emergenza Urgenza DEA e altri 16 sono invece assegnati ad agli altri dipartimenti assistenziali. È bene rilevare anche che, dei 33 medici attualmente in malattia, 4 sono affetti da anni da gravi patologie e 4 sono stati accertati Covid positivi. Nessuna anomalia è stata riscontrata anche in merito alle certificazioni di malattia di tutto il personale, non solo medico, con tassi di assenza che sono perfettamente in linea con tutti gli altri mesi dell’anno”.