Maturità in classe. Le scuole in Campania si organizzano, distanziamento e microfoni per i commissari in aula . Naturalmente, in attesa di quelle che saranno le disposizioni finali adottate dal ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, i capi d’istituto dei licei dalla provincia di Napoli e Salerno che seguiamo si stanno organizzando. Ci saranno vigilanza nei corridoi e percorsi obbligati. Ma anche uso di microfoni e distanziamento tra i professori commissari.