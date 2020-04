RILANCIAMO SORRENTO, SOSTENIAMO I CITTADINI

È il momento di affrontare la crisi di petto, il momento in cui i cittadini devono sentirsi comunità. Per arginare le conseguenze sociali dell’emergenza che stiamo vivendo chiediamo all’amministrazione comunale che tutte le spese previste per il 2020 per spettacoli e feste siano messe a disposizione dei sorrentini attraverso la creazione di due fondi: un fondo di sostegno per i canoni di locazione ad uso abitativo e commerciale per aiutare famiglie e esercenti; e un fondo di sostegno per le famiglie che hanno subito, a causa dell’emergenza, la perdita del lavoro o comunque una drastica riduzione delle proprie entrate. Chiediamo inoltre di azzerare le imposte comunali alle attività stagionali che decidano di rimanere aperte fino al 31/12 consentendo ai lavoratori di recuperare mesi di lavoro utili anche ai fini del percepimento della futura indennità di disoccupazione. Misure più che mai necessarie per rilanciare la nostra amata Sorrento.