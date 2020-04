Massa Lubrense. Stop alla “spesa sospesa”, grande risposta da parte di cittadini ed attività.

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli rende noto che: «A decorrere dalla mattina di sabato 11 aprile sarà “sospesa” la SPESA SOSPESA in quanto da domani, 10 aprile, saranno in distribuzione i buoni spesa, oltre al fatto che mai ci saremo aspettati una simile risposta da parte di tantissimi cittadini e attività. Per le eventuali necessità future che dovessero verificarsi si farà ricorso all’apposito fondo solidale. Voglio ringraziare tutti i cittadini, le associazioni e le attività che hanno aderito in massa all’iniziativa e, appena possibile, saranno resi i dati della raccolta e di distribuzione di generi sia alimentari che non alimentari. Grazie per tutto l’aiuto che avete dato e che continuerete a dare per poter fronteggiare al meglio le tante difficoltà che ci sono piovute addosso con l’emergenza».