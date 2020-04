Massa Lubrense. Stamattina attivato il Conto Corrente dedicato all’Emergenza Coronavirus

Massa Lubrense, Penisola Sorrentina. Stamattina attivato il Conto Corrente dedicato all’Emergenza Coronavirus.

Questa mattina è stato attivato il Conto Corrente dedicato alla Emergenza Coronavirus del Comune di Massa Lubrense dove potranno affluire le donazioni di privati ed imprese.

Si tratta di uno strumento indicato dall’Ordinanza di Protezione Civile del 29 marzo e che prevede per le donazioni di privati la detrazione fiscale del 30%, mentre per le imprese e le partite IVA la deducibilità fiscale e l’esenzione dell’imposta sulle donazioni (all’art. 27 della L. 133/1999).

Le somme ricevute serviranno a finanziare interventi di politiche sociali e l’acquisto di generi alimentari per i meno abbienti.

Il conto è stato aperto presso la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco che esercita il servizio di tesoreria per il Comune di Massa Lubrense.

Così come è stato e sarà per le tante iniziative degli ultimi giorni, come la spesa sospesa, le attività di volontariato e via dicendo, dimostriamo ancora una volta di essere una grande comunità con un grande cuore.

Vi ringrazio in anticipo per la vostra generosità.