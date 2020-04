Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli porge l’ultimo saluto alla sua concittadina deceduta a causa del Coronavirus

Riportiamo il post del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli.

Oggi è una giornata triste. Ho partecipato alle “esequie” della nostra concittadina deceduta a causa del coronavirus. L’ho fatto a nome di tutta la comunità di Massa Lubrense. Al cimitero di Santa Maria della Neve, oltre a me ed al vicecomandante Carlo Fabiano, il Parroco don Marco Scolari per la benedizione, gli addetti delle pompe funebri, il custode e gli incaricati dell’interro.

Ho toccato ancora più con mano che i “numeri” dei decessi del bollettino della Protezione Civile delle 18 sono delle persone, con la loro storia e i loro affetti. Nei “numeri” di ieri sera c’era anche una donna di Massa Lubrense, moglie, madre e nonna che tra pochi giorni avrebbe compiuto 79 anni. Un abbraccio ai familiari ed a quanti ne piangono la scomparsa. Come comunità, un giorno, quando tutto sarà finito, troveremo il modo e la forma per ricordare degnamente questa donna.