Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli: “Nonostante le difficoltà vedo la grande generosità di molti”

Sarei enormemente felice a dire: è fatta! Ma, ripeto, non per allarmismo ma per senso di responsabilità, non è così. Ci sono segnali incoraggianti al Nord. E’ vero. In Campania il contagio è arrivato più tardi e se ne andrà più tardi. Ci sono alcune cose, però, che mi fanno riflettere e mi preoccupano. L’aumento dei contagi in Campania ha ancora degli incrementi giornalieri oltre il 10%. Al Nord siamo ad un terzo. In Campania, stando ai dati di ieri siamo a 2456 contagiati. 3000 è il numero indicato dal presidente De Luca come soglia critica per il sistema sanitario campano. Lo stesso De Luca ha chiesto oggi altri soldati per un controllo più stringente in alcune aree della provincia e della città di Napoli.

Detto questo, nonostante la stanchezza di molti, vi dico di continuare a fare ognuno la sua parte. Ridurre all’essenziale le nostre uscite. E’ questo il contributo migliore che possiamo dare per combattere l’epidemia e ritornare ad una vita normale. Scusatemi per la crudezza delle considerazioni. Ho il dovere di dirlo. Non abbattiamoci ed andiamo avanti. Nonostante le difficoltà sto vedendo anche tante cose belle in questi giorni: la grande generosità di molti nel donare generi alimentari per la spesa sospesa, la disponibilità gratuita di case vacanza per la quarantena dei marittimi e dei nostri concittadini che rientrano dall’estero. Ed altro ancora di cui parleremo. Tanti gesti che sono un vero orgoglio per Massa Lubrense ed i massesi. Grazie!