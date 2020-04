Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli: “Continuate a rimanere a casa e denunciate eventuali spostamenti di persone non consentiti”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli: “Buongiorno a tutti e buona pasquetta!

Oggi, nonostante il sole, vi prego di continuare a rimanere a casa. Nella sola giornata di ieri il comando di Polizia Municipale ha elevato più di 20 verbali e rimandato indietro numerose famiglie dirette alle seconde case nel nostro territorio. In continuo, girano su tutta Massa Lubrense, Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e via mare e sulle spiagge la capitaneria di porto e la locamare. Ringrazio tutti per l’impegno e invito voi a denunciare, come già state facendo, eventuali spostamenti di persone non consentiti. Voglio inoltre precisare che i controlli non si fermeranno anche nei prossimi giorni e comunque fino a quando non sarà terminato questo periodo di lockdown.

Teniamo duro e continuiamo a comportarci responsabilmente restando a casa. Solo così riusciremo a tenere lontano il contagio. Grazie a tutti voi che state rispettando le regole e ci state aiutando a controllare un territorio così grande come quello di Massa Lubrense.